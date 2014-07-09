Меркель с Олландом планируют снова говорить с Путиным о мире в Украине

Об этом говорится в сообщении канцелярии французского президента, обнародованном по итогам сегодняшнего разговора Меркель и Олланд с президентом Украины Петром Порошенко.

Участники разговора в очередной раз подчеркнули необходимость принятия ”быстрого политического решения”, которое позволило бы добиться двустороннего прекращения огня, создания механизмов контроля за украинско-российской границей с участием ОБСЕ и освобождения заложников.

Кроме того, европейские политики снова подчеркнули важность того, чтобы Российская Федерация повлияла на сепаратистов, чтобы они начали переговоры с украинскими властями, а также контролировала должным образом границу с Украиной.

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Согласно сообщению, Порошенко заверил лидеров Германии и Франции в том, что военнослужащие приложат максимум усилий для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения во время проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Олланд с Меркель уже разговаривали с Путиным на тему урегулирования конфликта в Украине и призвали его повлиять на сепаратистов, чтобы они согласились на переговоры с украинскими властями и прекратили боевые действия.

Как сообщала сегодня пресс-служба президента Украины, в ходе трехстороннего телефонного разговора Порошенко, Меркель и Олланд констатировали отсутствие прогресса со стороны РФ в выполнении договоренностей по ситуации на востоке Украины

Президент также отметил, что члены трехсторонней контактной группы открыты для обсуждения различных вариантов по месту и времени следующего заседания, но другая сторона не демонстрирует такой готовности.