Жалобу на арест летчицы Савченко рассмотрят за закрытыми дверями
18:56, 09 июля 2014Политика
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Арест украинского летчицы Надежды Савченко, которую удерживают в СИЗО, будет обжалован 10 июля в Воронежском областном суде.
Надежда Савченко / ТСН
При этом летчицу не привезут в зал заседаний, а само судебное заседание будет проходить в закрытом режиме.
Надежда Савченкоответит на вопрос судьи с помощью телемоста, который свяжет зал судебного заседания и воронежский СИЗО №3, где содержится украинку, сообщает ТСН.
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Напомним, Новоусманский районный суд взял Надежду Савченко под стражу еще 2 июля. Под арестом она должна находиться до 30 августа.
Допрашивали Надежду следователи из спецуправления по расследованию международных преступлений, которое было наспех создано "из-за событий в Украине".
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