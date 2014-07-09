Жалобу на арест летчицы Савченко рассмотрят за закрытыми дверями

При этом летчицу не привезут в зал заседаний, а само судебное заседание будет проходить в закрытом режиме.

Надежда Савченкоответит на вопрос судьи с помощью телемоста, который свяжет зал судебного заседания и воронежский СИЗО №3, где содержится украинку, сообщает ТСН.

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Напомним, Новоусманский районный суд взял Надежду Савченко под стражу еще 2 июля. Под арестом она должна находиться до 30 августа.

Допрашивали Надежду следователи из спецуправления по расследованию международных преступлений, которое было наспех создано "из-за событий в Украине".