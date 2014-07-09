Перевозка Савченко в Россию является результатом заговора террористов и спецслужб РФ - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Перебыйнис отметил, что Украина требует от России представить документально подтвержденную информацию об обстоятельствах, при которых Савченко попала на территорию РФ.

“Насколько нам известно, она находилась в плену у террористов. О том, что она была освобождена из плена и почему-то сама пыталась попасть в РФ, что уже само по себе абсурдно, другой информации у нас не было. То есть полностью обоснованы подозрения, что ее перемещение в Россию было осуществлено на основе заговора или совместной деятельности между террористами и спецслужбами РФ”, - сказал Перебыйнис.

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Как сообщал УНИАН, военная льотчиця Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины. Сейчас она находится в следственном изоляторе в Воронеже.

В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России, а при проверке документов в одном из населенных пунктов была задержана. Российские следователи утверждают, что Савченко проходит как подозреваемая по уголовному делу об убийстве российских журналистов.