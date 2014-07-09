Ярема обещает возобновить расследование дела Гонгадзе
Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема обещает возобновить расследование уголовного дела об убийству журналиста Георгия Гонгадзе в части установления заказчиков его смерти.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.
“Мы возвращаемся ко всем тем делам, которые были незаконно закрыты, в том числе и по убийству Георгия Гонгадзе, и привлечем к ответственности всех к этому причастных”, - сказал Ярема.
Он заметил, что в материалах дела были первоочередные показания бывшего начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача о причастности высших должностных лиц к совершению этого преступления, и сейчас все это изучается.
Заместители генерального прокурора проводят соответствующие совещания, чтобы возобновить следствие и привлечь к ответственности лиц, причастных к совершению убийства журналиста.
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Справка УНИАН. Убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.
15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.
Еще один обвиняемый – Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области он был задержан.
29 января 2012 года Печерский райсуд Киева вынес приговор Пукачу, осудив его к пожизненному лишению свободы.