Ярема обещает возобновить расследование дела Гонгадзе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.

“Мы возвращаемся ко всем тем делам, которые были незаконно закрыты, в том числе и по убийству Георгия Гонгадзе, и привлечем к ответственности всех к этому причастных”, - сказал Ярема.

Он заметил, что в материалах дела были первоочередные показания бывшего начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача о причастности высших должностных лиц к совершению этого преступления, и сейчас все это изучается.

Заместители генерального прокурора проводят соответствующие совещания, чтобы возобновить следствие и привлечь к ответственности лиц, причастных к совершению убийства журналиста.

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Справка УНИАН. Убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области он был задержан.

29 января 2012 года Печерский райсуд Киева вынес приговор Пукачу, осудив его к пожизненному лишению свободы.