Российские паспорта жителей оккупированного Крыма оказались недействительными - СМИ

В ведомстве объясняют, этого не сделали из-за организационно-технические работы в переходный период. Зато жители осажденного Севастополя нашли в паспортах еще две признаки недействительности, говорится в сюжете ТСН.

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В документах нет круглой печати и подписи лица, выдавала паспорта, а без этого российский документ не является действительным.

Крымские россияне уже сталкиваются с трудностями - они не могут совершать любые действия с государственными и финансовыми учреждениями.