Российские паспорта жителей оккупированного Крыма оказались недействительными - СМИ
18:58, 08 июля 2014Политика
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Российские паспорта жителей оккупированного Крыма оказались недействительными - их до сих пор не внесли в базу граждан РФ в федеральной миграционной службе.
Жителям оккупированного Крыма выдали недействительные российские паспорта / ТСН
В ведомстве объясняют, этого не сделали из-за организационно-технические работы в переходный период. Зато жители осажденного Севастополя нашли в паспортах еще две признаки недействительности, говорится в сюжете ТСН.
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В документах нет круглой печати и подписи лица, выдавала паспорта, а без этого российский документ не является действительным.
Крымские россияне уже сталкиваются с трудностями - они не могут совершать любые действия с государственными и финансовыми учреждениями.
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