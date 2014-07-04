ВР не поддержала запрос к Порошенко относительно присвоения Небесной Сотне званий "Герой Украины"

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 108 из 307 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и группа “За мир и стабильность”.

За поддержку запроса к президенту необходимы 150 голосов народных депутатов, а для направления его главе государства — 226 голосов.Читайте такжеВ Холодном яру открыт памятник Небесной сотне

Как сообщал УНИАН, после отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Последующая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале этого года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева, в частности на улице Институтской, погибли более ста человек, сотни были ранены, большинство из которых - 20 февраля, когда было самое интенсивное применение огнестрельного оружия.

Те события назвали «Революцией Достоинства», а украинцев, погибших в результате обстрелов, - героями Небесной сотни.