Подписание ассоциации с ЕС - один из исторических моментов за годы независимости - Порошенко

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Брюсселе перед церемонией подписания соглашения.Читайте такжеВ Брюсселе продолжается саммит, на котором Украина подпишет ассоциацию с ЕС (онлайн-трансляция)

“Я думаю, что это - один из исторических дней после независимости. Я думаю, что мы должны использовать эту возможность, чтобы модернизировать страну. Для этого нам нужны мир и безопасность. Мы также ожидаем, что сегодня ЕС продемонстрирует такую же солидарность, как и прежде”, - сказал президент Украины.