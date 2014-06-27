Подписание ассоциации с ЕС - один из исторических моментов за годы независимости - Порошенко
09:55, 27 июня 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назвал ожидаемое окончательное подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом одним “из исторических дней для Украины после получения независимости”.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Брюсселе перед церемонией подписания соглашения.Читайте такжеВ Брюсселе продолжается саммит, на котором Украина подпишет ассоциацию с ЕС (онлайн-трансляция)
“Я думаю, что это - один из исторических дней после независимости. Я думаю, что мы должны использовать эту возможность, чтобы модернизировать страну. Для этого нам нужны мир и безопасность. Мы также ожидаем, что сегодня ЕС продемонстрирует такую же солидарность, как и прежде”, - сказал президент Украины.
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