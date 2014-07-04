В здании "5-го канала" ищут взрывчатку

Как сообщили на телеканале, работники эвакуированы из здания, проводится проверка помещения после телефонного звонка о соответствующем минировании. В то же время вещание канала не прекращено.

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По предварительным данным информация о заминировании офиса на территории завода "Ленинская кузница" поступила к правоохранителям по телефону, сообщает сайт канала. На это время сотрудников канала эвакуировали из центрального здания, где находятся офис и первая эфирная студия.

Кроме того, также ограничен доступ людей и транспорта на территорию завода "Ленкузня", на место происшествия прибыли взрывотехники и правоохранители. Вокруг помещений, где работают саперы, выставлена охрана.