Спасатели подготовили отряды и технику для реагирования на чрезвычайные ситуации в зоне АТО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Резервный аварийно-спасательный отряд сформирован на базе Межрегионального центра быстрого реагирования (МЦБР) (г. Ромны Сумской обл.). В его состав вошли спасатели ГСЧС Украины в Полтавской и Сумской областях, а также, собственно, бойцы МЦБР. Отряд укомплектован инженерной, спасательной, пожарной, пиротехнической техникой, средствами связи и пунктами жизнеобеспечения для функционирования в полевых условиях.Читайте такжеТеррористы пытались взорвать поезд с боеприпасами на участке Киев-Харьков

«Подготовленные силы и средства находятся в пунктах постоянной дислокации в 4-часовой готовности после соответствующего приказа осуществить выдвижение в район выполнения работ», – процитировали слова начальника сводного отряда полковника службы гражданской защиты Сергея Биляева в пресс-службе.

Как отметили в ГСЧС, отряд может быть задействован для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при создании безопасных условий работы личного состава. В настоящее время территориальные подразделения ГСЧС Украины в Донецкой и Луганской областях обеспечивают выполнение задач по назначению в очень сложных условиях.