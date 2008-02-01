Ющенко так критиковал налоговую, что Буряк ”аж взмок”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины раскритиковал работу Государственной налоговой администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на заседании СНБО, В.ЮЩЕНКО в течение почти получаса высказывал свои замечания в адрес работы налоговой службы.

По окончании своего выступления Президент дал слово главе ГНАУ Сергею БУРЯКУ.

«Я аж взмок», - так прокомментировал выступление Президента С.БУРЯК.

В частности, В.ЮЩЕНКО высказал свое возмущение тем, что государство теряет миллионные суммы в результате действия схем уклонения от налогов, при этом налоговая служба не демонстрирует необходимого профессионализма в своей работе. Плательщики налогов, констатировал Президент, продолжают пользоваться и получать новые налоговые льготы «по сомнительным судебным решениям». Обращаясь к членам СНБО, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что фамилии таких судей должны быть оглашены.

«Половина СНБО сидит в погонах. Кому мне постучать, чтобы защитить бюджет?», - поинтересовался Президент.

Также В.ЮЩЕНКО высказал свое возмущение тем, что правительство (правительство Виктора ЯНУКОВИЧА) решало бюджетные проблемы за счет добросовестных плательщиков налогов. Он отметил, что за год сумма невозвращенного НДС выросла на 27%, причем в разных регионах объемы возврата сильно разнятся. «Речь идет о политизации и очевидной криминальной связи между налоговиками и субъектами хозяйствования», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в 2007 году было возвращено 78% от необходимой суммы возврата НДС. При этом в Донецкой области этот показатель составляет 96,3%, в Запорожской - 94%, в Николаевской - 87%, а в Киевской - 50%, в Полтавской - 52%, во Львовской области – 56%.

Президент поручил СБУ разобраться в этом вопросе и на следующем заседании СНБО сделать отчет по данной теме.

Среди предприятий и организаций, которым не возвращается НДС, В.ЮЩЕНКО назвал Крюковский вагоностроительный завод - не возвращено 100 млн. грн., «Сумыхимпром» - 21 млн. грн., Сумское общество слепых - 7 млн. грн.

Также Президент предложил в первом квартале создать тестовую модель по отслеживанию отношений государства и бизнеса по вопросу возврата НДС.

В.ЮЩЕНКО также подверг критике работу Государственной таможенной службы за принятие неоплаченных налоговых векселей. Он сообщил, что оплата налоговых векселей деньгами на сегодняшний день составляет 14,3% от общего объема погашенных векселей.