«УНИАН-Энергетика» - в открытом доступе

С 1 февраля информационное агентство УНИАН запускает новый продукт «УНИАН-Энергетика».

Выпуск «УНИАН-Энергетика» будет выходить на русском языке в режиме он-лайн пять дней в неделю (понедельник-пятница) с 9.00 до 20.00.

Информация будет размещаться в открытом доступе.

В ленте будут размещаться наиболее важные новости нефте-газового и энергетического сектора Украины, информация о новых законодательных и нормативных документах, новости компаний, экспертные оценки, аналитические комментарии и прогнозы специалистов, а также наиболее важные международные новости.