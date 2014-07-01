Боевики штурмуют Донецкое облуправление милиции, один правоохранитель погиб
Члены бандгруппировок сепаратистов "Батальон "Восток" и "Восьмая рота" напали на здания Донецкого областного и городского управлений милиции. Милиционеры оказывают сопротивление. Двое милиционеров тяжело ранены, один - погиб.
Начальник областного УВД Константин Пожидаев внутри здания, сообщают Новости Донбасса.
По состоянию на 13.25 часть зданий захвачены террористами, которые взяли в заложники милиционеров. Двое постовых милиционеров ранены.Читайте такжеВозле облуправления МВД в Донецке обстреляли автомобили, есть раненые
"Восьмая рота" это одно из силовых подразделений террористической организации "Донецкая народная республика" и находится в офисе Донецкой областной организации Партии регионов по адресу бульвар Шевченко, 2. Данный офис был передан ПР в пользование "роте" в начале марта, сообщает издание.
По информации Министерства внутренних дел Украины со стороны милиции есть один погибший.
"Также несколько раненых, в том числе два сотрудника ранены тяжело", - отметили в ведомстве.
Также по сообщению департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, в результате перестрелки ранены пять человек.