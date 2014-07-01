Политологи пока не видят смысла в переговорах с боевиками на востоке Украины

Политологи пока не видят смысла в переговорах с сепаратистами на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в Киеве выразили политолог, руководитель Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко и руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Так, Фесенко выразил мнение, что проходившие в Донецке переговоры были дискредитированы участием в них лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука. «У этого человека плохая карма – любые проекты, к которым он приобщается плохо заканчиваются», - заметил Фесенко. Он подчеркнул, что в данном случае участие Медведчука в переговорах критически воспринимается в том числе представителями Майдана.

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Более того, политолог считает, что пока общество не готово к таким переговорам с сепаратистами. Фесенко считает, что сегодня остается только два варианта развития событий на востоке – или попробовать быстро восстановить контроль над этим регионом, или заморозить конфликт на долгие годы.

Политолог не исключает, что и процесс восстановления контроля над регионом может затянуться на несколько лет, среди причин он назвал и то, что «Россия не будет сидеть сложа руки». Фесенко не исключает, что и после восстановления контроля в этом регионе придется держать полуоккупационный режим из-за того, что по мнению эксперта, там останутся проявления терроризма и элементы партизанской войны.

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Золотарев заметил, что нельзя «садиться за игру в карты с шулерами – вы все ровно останетесь в дураках».

Он также считает, что общество не воспринимает сегодня таких переговоров. Политолог считает, что если их и вести, то только с позиции силы. Он считает, что на территориях самопровозглашенных так называемых ЛНР и ДНР не понятно с кем вести переговоры. «Люди типа Гиркина, они очень трудно поддаются контролю. При всем том, что известно откуда он пришел, и кто за ним стоял, но джин выпущен из бутылки. Поэтому сначала нужно покончить с диким элементом – дикими индейцами, а затем искать своего Кадырова», - подчеркнул политолог.