Коломойский "агрессивно" выступает за назначение Медведчука губернатором Донбасса

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор 1 +1 Медиа Александр Ткаченко, ссылаясь на телефонный разговор с руководителем Днепропетровской области, информирует сайт ТСН.

”Не могу не поделиться реакцией благодарных читателей на мой вчерашний блог о Медведчуке. Точнее, одного. Звонит мне сегодня губернатор Днепропетровщины с претензией - мол, это я у него украл идею назначения Медведчука губернатором Донбасса. Мало того, говорит мне И. Коломойский: ”я не просто за назначение Медведчука губернатором Донецкой и Луганской областей - я агрессивно сейчас за это выступаю”.

По словам Коломойского, которого пересказывает Ткаченко, вожди сепаратистов должны согласиться с назначением, потому что иначе это будет с их стороны демаршем по отношению к Путину, кумом которого является Медведчук.

”Далее губернатор Днепропетровщины в свойственной только ему непринужденной манере объяснил, что уже точно Медведчук ”гудеть” по примеру Ахметова не будет, тем более, что последний назвал ВВП ”чертом лысым”, - пишет на своей странице в соцсети медиаменеджер.

Напомним, в пятницу Ринат Ахметов заявил в интервью журналистам, что видит Донбасс только в единой Украине и призвал к переговорам: ”Нужно садиться, садиться за стол переговоров и договариваться. Все равно договариваться! С кем? С чертом лысым нужно договариваться, но мир - нужен. Людям нужен мир!”.

Накануне широкую огласку получил блог руководителя ”1+1 Медиа”, в котором он предложил, чтобы Донбасс возглавил Виктор Медведчук: ”Это точно переведет процесс в объединительное русло в рамках украинского законодательства, а также добавит Виктору Владимировичу легальный и понятный статус ... В таком статусе Виктор Медведчук сможет вести переговоры и с Украиной, и с Россией, сможет продемонстрировать все свои способности, о которых так много говорят в установлении мира на Донбассе. Он сможет показать, что готов в решающий момент все-таки взять ответственность на себя.

На худой конец, если вожди ДНР и ЛНР между собой не договорятся - просто в статусе губернатора Донбасса - он имеет возможность выступать как равноправный участник мирного процесса и помочь и Путину, и Украине, и всему цивилизованному миру вздохнуть спокойно и прекратить кровопролитие. Тогда будет понятна не только его роль, но и его позиция - чего же он хочет и как это сделает. И даже если у него не получится - будет понятно, кто за это должен нести ответственность: лично он, боевики, Путин или страна, гражданином которой он все еще есть”.