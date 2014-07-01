Порошенко планирует провести "чистку" в силовом блоке - депутат

Об этом сообщил народный депутат Украины Анатолий Гриценко у себя на странице в Facebook.

"Планируется провести три кадровые решения: замена начальника Генштаба (это полномочия президента), внесение в Раду и назначения министра обороны и вице-премьера, который будет координировать в правительстве правоохранительную и оборонную сферы, прежде всего, материально-техническое обеспечение и логистику", - написал Гриценко.

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"Фамилий Порошенко не назвал, только сказал, что с кандидатурами сегодня (30 июня) определится окончательно", - добавил Гриценко.

"О руководителях СБУ, МВД и Госпогранслужбы речь не шла, поэтому наверное Наливайченко, Авакова и Литвина Президент планирует оставить на своих должностях", - написал нардеп.