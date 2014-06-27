Financial Times: Италия призывает ЕС не торопиться с санкциями против России

В статье Кристиана Оливера, Гая Динмора и Романа Олеарчика под названием «Италия призывает ЕС не торопиться с санкциями против России» в газете Financial Times говорится о том, что некоторые страны-члены ЕС, во главе с Италией, на саммите ЕС будут препятствовать расширению санкций против России, которого добиваются США и Германия.

Вашингтон хочет заставить ЕС угрожать Москве санкциями против целых секторов экономики, в том числе энергетики, финансов и обороны. Дэн Фрид, координатор госдепартамента США по санкциям, прибыл в среду Брюссель, чтобы заявить, что США готовы приступить к «третьей фазе» санкций, но надеется сделать это совместно с ЕС, говорят дипломаты.

«Посланием США было: мы не ожидаем, что в пятницу ЕС перейдет к третьей фазе санкций, но хотим, чтобы в случае необходимости вы были готовы действовать очень быстро. Мы хотим, чтобы вы четко дали это понять», – сказал посол ЕС, добавив, что в настоящее время все больше европейских лидеров понимают, что, возможно, понадобятся более жесткие санкции, чем меры против отдельных лиц.

Германия, которая больше всех определяет направление политики ЕС, в последние дни ужесточила свою позицию в пользу более широких санкций против Москвы, разочаровавшись тем, что насилие в Украине продолжается, а поток боевиков и тяжелой бронетехники из России не прекращается, несмотря на примирительные жесты со стороны Кремля.

«Прогресс не так очевиден, как мне бы того хотелось, учитывая то, что уже почти 7 дней длится перемирие… Мы будем говорить о том, насколько мы вынуждены будем расширить санкции или насколько в ближайшие часы все-таки может быть достигнут прогресс», – Ангела Меркель, канцлер Германии, сказала на встрече в Бельгии перед открытием саммита.

Петр Порошенко, новый президент Украины, в четверг выразил опасения, что режим прекращение огня может быть под большой угрозой. «Меньше чем за неделю перемирия 18 украинских солдат были убиты, 27 ранены», – сказал он. Порошенко также призвал Москву поддержать его мирный план не только на словах. «Усильте контроль на своей границе. Остановите поток тяжелой военной техники. Остановите поток ваших наемников и, наконец, отведите свою армию».

Тем временем, лидеры сепаратистских Донецкой и Луганской народных республик заявили о том, что они объединились и создали новую конфедерацию под названием «Новороссия».

Олег Царев, председатель новообразованного парламента, сказал Financial Times в четверг: «Мы хотим, чтобы украинская армия отступила».

Он также сказал, что в пятницу будут проведены консультации с представителями киевских властей, чтобы продлить режим прекращения огня, который должен был закончиться в 10 утра.

Заняв жесткую позицию в отношении санкций, Германия возглавит в пятницу группу государств, которые поддерживают введение более жесткие мер: это Великобритания, Швеция, Дания, Польша, Румыния и страны Балтии. Франция, Голландия и Ирландия, также, вероятно, последуют примеру Германии, говорят дипломаты.

Италия возглавляет группу стран, которые противостоят введению санкций и не хотят, чтобы ЕС определил ту «красную линию», зайдя за которую Россия будет наказана. Тем не менее, в предварительных выводах ЕС, по информации Financial Times, содержится угроза для России и предупреждение о том, что против России будут приняты «целенаправленные меры», если этого потребует ситуация в восточной Украине».

Но итальянцы считают, что ЕС должен сосредоточить свои дипломатические усилия на том, чтобы помочь Петру Порошенко обеспечить реализацию мирного соглашения и поддержать украинское правительство во время переговоров о цене на газ с Газпромом. Итальянские лидеры также считают, что было бы неразумно устанавливать «красную черту» для России, так как это может увеличить политическое напряжение накануне подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое вызывало огромное количество споров.

Федерика Могерини, министр иностранных дел Италии, была самым активным противником немедленного расширения санкций против России. Ее поддержали лидеры Австрии, Испании, Кипра, Греции, Словакии, Венгрии и Болгарии. «Оппозиция Италии становится сильнее и увереннее», – сказал один из дипломатов.

Все страны-члены ЕС обеспокоены последствиями экономического противостояния с Россией, которая поставляет 30% европейского газа. Торговые связи России и ЕС намного теснее, чем ее связи с США. Итальянские эксперты говорят, что правительство особенно беспокоится о последствиях санкций для таких компаний как энергетическая компания Eni или финансовая компания UniCredit.

Ведущие бизнес-группы США также выразили свое несогласие с санкциями против России, начав рекламную кампанию и опубликовав свои заявления в национальных газетах.

В пятницу Украина, вместе с Грузией и Молдовой, подписала торговое соглашение с ЕС. Две бывшие советские республики также подпишут соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которые Украина подписала в марте.

Отказ в ноябре прошлого года бывшего президента Виктора Януковича подписать соглашение с ЕС стал одной из главных причин, из-за которых начались акции протеста, в результате чего Янукович вынужден был покинуть свой пост, а в стране начался кризис.