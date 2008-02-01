Гриценко считает, что Украине пора определиться с позицией по Косово

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает на заседании Совета национальной безопасности и обороны определить государственную позицию относительно возможного провозглашения независимости Косово.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал журналистам в Киеве.

«Я предлагаю, чтобы на сегодняшнем заседании СНБО, кроме запланированных вопросов, был дополнительно рассмотрен вопрос относительно запланированного на ближайшие недели провозглашения независимости Косово и формирования государственной позиции Украины по этому вопросу», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он убежден, что вопросы повестки дня сегодняшнего заседания СНБО являются очень важными, но за рассмотрением внутренних вопросов не следует забывать вопросы международной безопасности.

А.ГРИЦЕНКО заметил, что Украина не принадлежит к ключевым мировым игрокам, но государство, которое обоснованно претендует на роль регионального лидера, должно четко определить свою позицию по этому вопросу.

Он выразил убеждение, что этот вопрос должен быть рассмотрен именно в СНБО, поскольку позиция государства в данном случае не может определяться лишь на основании предложений Министерства иностранных дел.

«Этот вопрос носит межведомственный характер, и свою позицию должны изложить Минобороны, Служба внешней разведки, Главное управление разведки Минобороны, Минэкономики и, возможно, спецэкспортеры», - сказал он.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что это вопрос очень актуальный, потому что «отсчет пошел на недели».

«Мы не можем допустить наихудшего, когда после того, как будет провозглашена независимость Косово, вместо четкой формулировки государственной позиции мы услышим импровизацию по этим вопросам, и противоречивые заявления высшего руководства государства», - сказал он.

А.ГРИЦЕНКО заметил, что, несмотря на попытки ООН, ОБСЕ и НАТО, не удалось найти консенсусный, неконфликтный путь решения этого вопроса. И сейчас, добавил он, с провозглашением независимости Косово и созданием нового государства появляется вызов для существующей системы межгосударственных отношений – это вызов ООН, ОБСЕ.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что большинство экспертов по этому вопросу считают, что не будет позитивных последствий от провозглашения независимости Косово.

Он убежден, что последствия для глобальной безопасности будут негативными или очень негативными, поскольку в мире существует больше 100 «горячих» точек, которые претендуют на независимость. В частности, он заметил, что последствия такого шага ощутят, в частности, государства, которые являются важными для Украины, - РФ, Молдова, Грузия и тому подобное.

Он отметил, что предлагал рассмотреть этот вопрос еще в ноябре прошлого года, когда был членом СНБО, но тогда из-за сложной политической ситуации в стране это не было сделано.

А.ГРИЦЕНКО также подчеркнул, что по итогам рассмотрения этого вопроса Минобороны и Генштаб ВСУ должны четко сформировать директивы к командованию миротворческого контингента Украины в Косово. По его словам, это необходимо сделать, чтобы оградить украинских воинов от возможного втягивания в конфликт.

В то же время он считает, что украинский контингент должен продолжить миротворческую миссию в крае в ближайшей перспективе.