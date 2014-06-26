Для многих боевиков их "лидеры" не авторитет - командир луганского спецбатальона

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода похищенный боевиками командир луганского спецбатальона Темур Юлдашев, который 35 суток провел в помещении Луганского СБУ.

«По крайней мере, среди тех людей, которые держали меня в плену, Гиркин, Безлер и даже их Болотов не являются авторитетами. Люди с автоматами действуют на собственное усмотрение. Они не понимают, что реально происходит, но кое-кто уже начинает прозревать», - сказал Юлдашев.

Читайте такжеКомандир батальона "Темур" бежал из плена террористов - СМИУчитывая это, он не захотел прогнозировать, насколько эффективным инструментом может стать объявленное президентом Украины прекращение огня. Юлдашев подчеркнул, что даже после успеха антитеррористической операции «война за Украину не завершится, и за Луганщину тем более».

«Надо будет еще столько сил, чтобы изъять все эти «стволы», которые «гуляют» по области, чтобы донести до людей, что лучше нам жить вместе, чем проливать кровь друг друга», - добавил он.

Ведь, по словам, бывшего руководителя добровольческого отряда Луганска, «люди там не только живут в аду, они еще и совсем не понимают, что происходит».

Юлдашев также рассказал, что боевикам показывают ролики, на которых «какие-то люди отрезают другим головы, и говорят, что это бандеровцы».

Напомним, Юлдашева взяли в заложники 28 апреля, когда возглавляемый им отряд луганской самообороны попал в окружение сепаратистов в городе Счастье. Юлдашев договорился, чтобы в обмен на его свободу бойцов отпустили. В плену боевиков известный в Луганске спортсмен, мастер спорта по пауэр-лифтинга, провел 35 дней.