Нацгвардия получила пять новых БТР-3Е Киевского бронетанкового завода - СМИ
Национальная гвардия Украины получила пять новейших бронетранспортеров БТР-3Е.
Как сообщает «5-й канал», военную технику украинского производства продал гвардейцам Киевский бронетанковый завод.
БТРы оснащены мощными боевыми модулями: автоматическими пушками, пулеметами, гранатометами и противотанковыми ракетами. Все оружие управляется дистанционно.
Читайте такжеЗаместитель Госсекретаря США побывал в учебном центре Нацгвардии
В бронетранспортерах установлены немецкие малошумные двигатели.
Также все новые бронетранспортеры и те, которые уже в зоне АТО, по приказу президента, будут оснащены специальными защитными экранами, которые делают БТРы неуязвимыми для гранатометов.
Передача следующей партии БТР-3Е гвардейцам состоится в ближайшие недели.
Ранее государство закупило для нужд Нацгвардии 40 новейших БТР-4 в Харькове.