Нацгвардия получила пять новых БТР-3Е Киевского бронетанкового завода - СМИ

Как сообщает «5-й канал», военную технику украинского производства продал гвардейцам Киевский бронетанковый завод.

БТРы оснащены мощными боевыми модулями: автоматическими пушками, пулеметами, гранатометами и противотанковыми ракетами. Все оружие управляется дистанционно.

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В бронетранспортерах установлены немецкие малошумные двигатели.

Также все новые бронетранспортеры и те, которые уже в зоне АТО, по приказу президента, будут оснащены специальными защитными экранами, которые делают БТРы неуязвимыми для гранатометов.

Передача следующей партии БТР-3Е гвардейцам состоится в ближайшие недели.

Ранее государство закупило для нужд Нацгвардии 40 новейших БТР-4 в Харькове.