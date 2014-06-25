Нацгвардия получила пять новых БТР-3Е Киевского бронетанкового завода - СМИ

23:32, 25 июня 2014
Политика
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Национальная гвардия Украины получила пять новейших бронетранспортеров БТР-3Е. 

Нацгвардія отримала п’ять нових БТР-3Е виробництва Київського бронетанкового заводу / 5 канал

Как сообщает «5-й канал», военную технику украинского производства продал гвардейцам Киевский бронетанковый завод.

БТРы оснащены мощными боевыми модулями: автоматическими пушками, пулеметами, гранатометами и противотанковыми ракетами. Все оружие управляется дистанционно. 

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В бронетранспортерах установлены немецкие малошумные двигатели. 

Также все новые бронетранспортеры и те, которые уже в зоне АТО, по приказу президента, будут оснащены специальными защитными экранами, которые делают БТРы неуязвимыми для гранатометов. 

Передача следующей партии БТР-3Е гвардейцам состоится в ближайшие недели. 

Ранее государство закупило для нужд Нацгвардии 40 новейших БТР-4 в Харькове.

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