Селезнев: Боевики продолжают обстреливать жилые районы Славянска и Краматорска

Боевики обстреливают жилые кварталы в Краматорске и Славянске, чтобы дискредитировать украинских военнослужащих. Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев, передает ЛІГАБізнесІнформ.

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"Боевики реализовывают свои планы по применению минометных боеприпасов. В настоящее время ведется стрельба по населенному пункту Славянск, стреляют боевики и по городу Краматорск, в том числе, как в жилых районах города, так и в центре города. Таким образом боевики пытаются дискредитировать силы АТО, заявляя, что это якобы украинские силовики ведут огонь по жилым кварталам, по центру Краматорска",- сказал Селезнев.

Селезнев добавил, что силы АТО ведут только точечный огонь по местам базирования боевиков, по их блокпостам, руководствуясь проверенной и подтвержденной разведкой информацией.