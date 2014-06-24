В Донецкой области берут в плен сотрудников милиции и пожарных - СМИ

Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, 23 июня в Донецке около 8 представителей батальона "Восток" проникли на территорию ООО "Пожарное наблюдение Донецк" и взяли в плен гендиректора этого предприятия.

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23 июня вооруженные люди в масках и камуфляжной форме, вошли в помещение опорного пункта милиции Горловского ГО, и под угрозой применения огнестрельного оружия, увезли в неизвестном направлении заместителя начальника отдела кадрового обеспечения Горловского ГУ.

Утром 23 июня был похищен начальник Дружковского ГО и начальник следственного отделения Дружковского ГО.

Кроме того, 20 июня в г. Святогорске на территории Славянского горисполкома был задержан замначальника Славянского ГО - начальник милиции общественной безопасности подполковник милиции Белянин. В настоящее время его местонахождение неизвестно.