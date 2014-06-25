В Донецкой области задержали женщину-координатора террористов

Об этом УНИАН сообщили в УСБУ в Днепропетровской области, куда 57-летняя гражданка М. была доставлена после задержания.

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По информации УСБУ, М. является активной участницей террористической организации - так называемой «Донецкой народной республики», о чем свидетельствовали выявленные при ней мандаты с подписями главарей «ДНР". Гражданка М. подстрекала местных жителей к неповиновению законным властям Украины, призвала к отделению Донецкой области от Украины и вхождению ее в состав Российской Федерации, занималась вербовкой жителей области для участия в бандитских формированиях.

Кроме того, она должна была проводить агитационно-разъяснительную работу с местным населением, распространять газеты, листовки и своевременно информировать самопровозглашенное руководство об обстановке в этих районах.

В автомобиле М. правоохранители обнаружили экземпляры агитационной газеты «Новороссия», листовки сепаратистского содержания и гранату РГД-5.

По данному факту органами милиции начато уголовное производство по ч.3 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Сейчас материалы уголовного производства переданы в СБУ.