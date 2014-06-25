Тымчук: "ЛНР" и "ДНР" - часть разрозненных групп боевиков и диалог с ними бесполезен

Об этом написал на своей странице в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

Некий гражданин Алексей Карякин, называемый "председателем парламента" террористической организации "ЛНР" заявил, что эта организация отменила все военные операции и соблюдает договоренности о прекращении огня до 27 июня 2014 года. Но при этом, на Донбасе не прекращаются терракты.Читайте такжеПорошенко ответил тем, кто требует "жестких" и быстрых военный действий на востоке

«ЛНР» ни имеет никакого влияния в среде террористических группировок, действующих на Донбассе. Это шайка проходимцев, которая использует разгул инициированного Россией бандитизма в регионе, с целью изобразить некое подобие «независимого гособразования». Соответственно, присвоив себе титулы «премьеров», «председателей парламента», «министров обороны» и прочее", - подчеркнул Тымчук.

Он считает, что в подобных условиях любой переговорный процесс с «ЛНР» и «ДНР» лишен смысла, поскольку речь идет лишь о двух из десятков разрозненных террористических групп, которые объединяет "финансовая и иная помощь Москвы" для сохраниения дестабилизации ситуации в регионе.

Тымчук подчеркивает, что Украина имеет дело набором террористических групп, каждая из которых преследует свои корыстные цели, а не с каким-то единым террористическим движением, объединенным единой идеей, и имеющим единые центры принятия решений и управления. Читайте такжеБоевики за последние три дня 44 раза нарушали условия перемирия в зоне АТО - Селезнев

"Искать возможность мирного диалога с этими группами бесполезно – мы же не предлагаем, например, серийным убийцам и маньякам садиться за стол переговоров и искать консенсус. С ними может быть один разговор в виде ультиматума: сдача в руки правосудия или уничтожение", - написал эксперт в соцсети.