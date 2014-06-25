Порошенко: Единственным государственным языком был, есть и будет украинский
15:05, 25 июня 2014Политика
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Единственным государственным языком остается украинский язык, подчеркнул президент Украины Петр Порошенко.
REUTERS
Об этом заявил президент на встрече представителей органов местного самоуправления и органов госвласти в Киеве в среду.
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"Единственным государственным, конституционным языком Украины был, есть и будет украинский язык", - сказал он, передает Украинская правда.
По его словам, децентрализация власти будет касаться и языковой, и культурной сфер.
"Местные общины будут иметь полное право использовать все другие, в том числе русский язык, наравне с украинским", - подчеркнул президент Украины.
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