Порошенко: Единственным государственным языком был, есть и будет украинский

15:05, 25 июня 2014
Политика
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Единственным государственным языком остается украинский язык, подчеркнул президент Украины Петр Порошенко.

REUTERS

Об этом заявил президент на встрече представителей органов местного самоуправления и органов госвласти в Киеве в среду.

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"Единственным государственным, конституционным языком Украины был, есть и будет украинский язык", - сказал он, передает Украинская правда.

По его словам, децентрализация власти будет касаться и языковой, и культурной сфер.

"Местные общины будут иметь полное право использовать все другие, в том числе русский язык, наравне с украинским", - подчеркнул президент Украины.

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