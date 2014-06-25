Порошенко: Единственным государственным языком был, есть и будет украинский

Об этом заявил президент на встрече представителей органов местного самоуправления и органов госвласти в Киеве в среду.

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"Единственным государственным, конституционным языком Украины был, есть и будет украинский язык", - сказал он, передает Украинская правда.

По его словам, децентрализация власти будет касаться и языковой, и культурной сфер.

"Местные общины будут иметь полное право использовать все другие, в том числе русский язык, наравне с украинским", - подчеркнул президент Украины.