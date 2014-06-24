События в Украине поставили под вопрос проект европейской безопасности - председатель ОБСЕ

16:41, 24 июня 2014
Политика
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Динамика украинского кризиса служит болезненным напоминанием, что мир и безопасность в Европе не могут восприниматься как данность.

Reuters

Об этом заявил в своей речи президент Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер во время конференции по безопасности в Вене.

По его словам, кризис в Украине был краеугольным вопросом швейцарского председательства в ОБСЕ с его начала (декабрь 2013).

"Украина столкнулась с глубоким кризисом: ее территориальной целостностью пренебрегают, растут экономические и энергетические вызовы, отношения с Россией напряженные", - сказал Буркхальтер.

Он напомнил, что всего два года назад Харьков и Донецк были на первых полосах мировой прессы, поскольку принимали восемь матчей футбольного Евро. Сегодня они снова в центре внимания журналистов, но уже по другой причине - лишь несколько недель назад донецкий аэропорт, который раньше встречал болельщиков со всей Европы, стал местом кровопролитных боев.

Читайте такжеКлимкин и Путин прибыли в Вену на конференцию ОБСЕ по вопросам безопасностиУчитывая такое развитие событий, под угрозой оказалась и безопасность в Европе, считает президент Швейцарии.

"Отношения между Россией и Западом ухудшились. Санкции, взаимные обвинения и угрозы, недоверие указывают на риск поляризации и отчуждения. Европейская безопасность как совместный проект поставлена под сомнение", - заявил Буркхальтер.

Учитывая это, он предложил "совместно сделать три вещи":

1. Содействовать Украине в мирном разрешении кризиса.

2. Восстановить совместный проект европейской безопасности

3. Усилить ОБСЕ как орган общей безопасности

Полный текст речи приводит официальный сайт швейцарского правительства.

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