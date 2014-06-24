В Госземагентстве уже ищут специалистов для проведения демаркации границы с Россией

Украина может в одностороннем порядке провести демаркацию границы с Россией, выполнив большую часть работ до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник заявил председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей Рудик.

«Чтобы эту работу сделать, я написал письмо премьер-министру и президенту с предложением, как это можно было бы сделать. Большинство работ можно сделать до конца текущего года. Хотя, конечно, значительную часть работы нельзя будет сделать и до конца года», - отметил Рудик.

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По его словам, Госземагентство уже сегодня ищет специалистов, которые смогут в условиях военного конфликта выполнить работы, необходимые для демаркации границ.

«Значительную часть работ можно выполнить в кабинете, имея определенное оборудование… Но большую часть работ нужно делать «в поле», - сообщил глава ведомства.

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Как сообщал УНИАН, ранее в МИД Украины сообщили, что Украина имеет право на одностороннюю демаркацию российско-украинской границы, поскольку Россия блокирует процесс демаркации. По данным МИД, совместный процесс демаркации границы начался в ноябре 2012 года. Первый пограничный знак на границе Украины и России установлен вблизи населенного пункта Сеньковка в Черниговской области. В целом длина сухопутного участка российско-украинской границы составляет почти 1975 километров.

Также 18 июня Верховная Рада приняла постановление об усилении защиты госграницы, которым предусмотрено немедленное утверждение документов, необходимых для проведения в одностороннем порядке демаркации сухопутного участка границы с Российской Федерацией, которая будет оборудована по примеру внешних границ Европейского Союза.

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Справка УНИАН. Демаркация границы – это определение и обозначение линии государственной границы на местности в соответствии с договорами о делимитации границы и приложенными к ним картами и описаниями. Работу по определению линии границы на местности осуществляет специально создаваемая на то правительствами смешанная комиссия граничащих государств. Иногда такие функции осуществляются специальным международным органом, образуемым на основе мирных договоров. Смешанная комиссия, определив точное положение линии границы на местности, составляет протокол — описание демаркируемой границы, карты с ее обозначением, а также протокол на каждый пограничный знак. Линия государственной границы на местности обозначается пограничными знаками.