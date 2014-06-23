В Луганске боевики готовятся к очередной попытке захвата аэропорта - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой.

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“Нами зафиксированы попытки подготовки к захвату луганского аэропорта”, - сказал он, отметив, что неподалеку от города Лутугино обнаружено БТР и около 30 боевиков. Еще одна группа боевиков обнаружена вблизи села Победное.