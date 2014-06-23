Донецкая ОГА опровергла сообщения о смерти 40 детей в зоне АТО

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, опровергнув ложную информацию о гибели 40 детей во время АТО, распространяемую некоторыми СМИ со ссылкой на депутата-регионала Бахтееву.

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Ранее агентство УНН сообщило со ссылкой на председателя Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяну Бахтееву, что за время боевых действий в зоне АТО погибли 40 детей.

Информация быстро распространилась в российских СМИ, и подавалась как официальные данные или неопровержимый факт, часто без ссылки на источник информации.

Однако, по данным российского ресурса slon.ru, в пресс-службе Бахтеевой заявили, что такие данные депутат получила из собственных источников, "преимущественно из моргов и от врачей".