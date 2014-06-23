На востоке устанавливают дополнительные блокпосты, чтобы вывести мирных жителей из зоны АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер АТО Владислав Селезнев во время пресс-конференции в Киеве.

«Что касается перемещения мирных жителей из восточных регионов, которые находятся под контролем боевиков, то эта работа организовывается на межведомственном уровне», - сказал он.

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По словам Селезнева, силы АТО обеспечивают безопасность тех людей, которые приняли решение перемещаться в безопасные районы.

«Силы АТО обеспечивают безопасность с помощью установленных дополнительных блокпостов украинских военнослужащих и посредством проведения контрдиверсионных действий», - заверил пресс-офицер.