На востоке устанавливают дополнительные блокпосты, чтобы вывести мирных жителей из зоны АТО
13:33, 23 июня 2014Политика
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Силы АТО устанавливают дополнительные блокпосты и осуществляют контрдиверсионную деятельность, чтобы обеспечить вывод мирного населения из зоны боевых действий.
Силы АТО выводят мирное население из зоны боевых действий / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер АТО Владислав Селезнев во время пресс-конференции в Киеве.
«Что касается перемещения мирных жителей из восточных регионов, которые находятся под контролем боевиков, то эта работа организовывается на межведомственном уровне», - сказал он.
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По словам Селезнева, силы АТО обеспечивают безопасность тех людей, которые приняли решение перемещаться в безопасные районы.
«Силы АТО обеспечивают безопасность с помощью установленных дополнительных блокпостов украинских военнослужащих и посредством проведения контрдиверсионных действий», - заверил пресс-офицер.
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