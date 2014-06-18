В Донецке за сутки зарегистрировали 5 похищений мирных жителей боевиками

В Донецке за последние сутки (17 июня) правоохранители зарегистрировали 5 фактов похищения людей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

Так, в Киевский райотдел милиции поступило сообщение о том, что из помещения госучреждения четверо неизвестных в камуфляжной форме с автоматами похитили директора.

В Кировский райотдел обратилась жительница Марьинского района с заявлением о том, что 16 июня около 22.30 неизвестные в камуфляжной форме, вооруженные автоматами, похитили из дома в Кировском районе Донецка ее сестру с мужем-шахтером.

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В Петровский райотдел милиции поступило заявление от 78-летнего жителя Донецка. Пенсионер находился у своего дома, когда возле него остановился автомобиль «Волга», откуда вышли трое неизвестных в гражданской одежде, силой посадили его в автомобиль и избили, в результате чего он потерял сознание. Очнулся пожилой мужчина уже в больнице, куда его доставили с диагнозом: сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы.

В милиции также напомнили, что вчера, 17 июня, возле здания прокуратуры Донецка во время подготовки фоторепортажа исчез корреспондент интернет-издания «Ура-информ Донбасс». В настоящий момент журналист освобожден и находится в безопасности.

По всем фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст.146 УК Украины (похищение человека). А также принимаются все меры для розыска и освобождения похищенных.