ГПУ обвинила Януковича в содействии аннексии Крыма

Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша.

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По его словам, в рамках расследования аннексии Генпрокуратура усматривает признаки преступления в действиях группы бывших должностных лиц, в том числе и бывшего президента и руководителя СБУ. «Они готовились к таким действиям как аннексия Крыма. Мы видим это из того, что перевозилось имущество из Киева», - отметил Николай Голомша. Также вывозились из СБУ уголовные дела с целью их сокрытия, сказал заместитель генпрокурора.

Он рассказал, что, по предварительным результатам расследования этого дела СБУ, эти лица являются «соавторами аннексии Крыма», и в ходе расследования уточняется сумма ущерба, нанесенного ими.