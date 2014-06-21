Политики считают, что необходимо разработать программу социально-экономического восстановления Донбасса

В субботу, 21 июня после острых дискуссий делегатами съезда Партии развития Украины было одобрено заявление «О социально – политическом кризисе в Украине», в котором они задекларировали готовность партии активно присоединиться к процессу мирного урегулирования кризиса на востоке Украины, в частности, представлять интересы местных жителей в переговорах с властью.

Об этом сообщают в пресс-службе партии.

В нем члены новой партии зафиксировали, что Украина оказалась на грани катастрофы, впервые за годы независимости на ее землю пришла война, гибнут сотни людей, десятки тысяч стали беженцами.

«В результате неуклюжей политики временной власти была создана почва для внешней агрессии. Украина потеряла Крым. Антиукраинские силы выступили организаторами и активными участниками вооруженных столкновений на нашей территории. Ситуация на Востоке становится практически неконтролируемой», - говорится в заявлении.

Партия развития Украина призвала все стороны конфликта немедленно остановить кровопролитие и начать переговоры о долгосрочном урегулировании кризиса. Делегаты съезда отметили необходимость властям Украины и России восстановить нормальный режим контроля на украинско-российской границе. Партия развития также требует неотложно разработать программу инфраструктурного и социально-экономического восстановления регионов, пострадавших в результате боевых действий. Также третий внеочередной съезд Партии развития Украины заявляет о готовности партии активно присоединиться к процессу мирного урегулирования на востоке Украины. Мы готовы представлять наших избирателей в переговорах с властью.

Отдельно в заявлении изложен подход Партии к досрочным выборам. «Власть нуждается в перезагрузке на всех уровнях. В тоже время досрочные парламентские выборы приемлемы только после прекращения противостояния на Востоке Украины и конституционной реформы. Без обеспечения условий для безопасного голосования на Донбассе Украину ждет еще больший раскол», - отмечается в заявлении Партия развития Украины.