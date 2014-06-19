В центре Донецка террористы захватили детско-молодежный центр
20:55, 19 июня 2014Политика
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В центре Донецка неизвестные вооруженные люди заняли помещение детско-молодежного центра.
REUTERS
Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.
Так, согласно сообщению, в Ворошиловском районе в 17.00 среды в областной детско-молодежный центр, расположенный по адресу пр. Б. Хмельницкого, 96 зашла группа неизвестных (численность устанавливается), которые на основании своего акта потребовали передать им все имущество и ключи от помещения центра.
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Милиция открыла уголовное производство по ст. 341 УК Украины (захват государственных или общественных зданий). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.
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