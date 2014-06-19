В Крыму нарушаются права проукраинских граждан - доклад ООН

Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека, сообщает Зеркало недели.

Отчет, подготовленный Мониторинговой миссией ООН по правам человека, насчитывает 58 страниц и охватывает период с 7 мая по 7 июня. Значительное место в нем, как и в двух предыдущих, уделено ситуация на Востоке, которая все ухудшается, а также ситуации с правами человека в Крыму.

По словам главы миссии Армена Арутюняна, ситуацию с правами человека в Крыму комиссия ООН "рассматривает исключительно исходя из резолюции Генассамблеи ООН 68/262 о территориальную целостность Украины".

Читайте такжеВ Крыму значительно возросли потоки героина - экспертТак, лица, известные своими проукраинскими взглядами получают угрозы, не могут реализовать право на образование на украинском языке, на трудоустройство. Сужаются для них и возможности реализации культурных и других прав. Доклад отмечает также законодательную неопределенность в Крыму - когда украинское законодательство уже не действует, а российское только должно заработать, что в результате также оставляет свой отпечаток на общей ситуации с правами человека, которая продолжает ухудшаться.

Отмечается также несколько случаев насилия, угроз и запугивания представителей духовенства и членов УПЦ, а также последователей других религиозных конфессий в Донецке, Луганске и Крыму.

Доклад также содержит рекомендации правительству Украины, де-факто власти Крыма и правительству РФ, которые на данный момент фактически руководят оккупированной территорией.