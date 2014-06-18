The Washington Post: В Европе осуждают действия России в Украине, но продолжают продавать ей оружие

В статье Майкла Бирнбаума под названием «Европейские страны, с одной стороны, продают оружие России, а с другой, осуждают ее действия в Украине» в газете The Washington Post говорится о том, что французы собираются отправить россиянам два высокоэффективных вертолетоносца. Немцы построили для них современный центр боевой подготовки. Итальянцы поставляют в Россию бронетехнику.

Во время глубокого кризиса, когда российские войска дислоцировались на территории Украины, европейские страны пытаются найти равновесие между своими экономическими интересами и политическими задачами, которые перед ними стоят. В этом месяце Франция должна пригласить 400 российских моряков для учений на новом огромном корабле, который, по словам одного российского адмирала, позволил бы его стране в свое время победить соседнюю Грузию в войне 2008 г. «за 40 минут вместо 26 часов».

Французские лидеры не захотели отказываться от сделки о продаже двух вертолетоносцев типа Мистраль, способных перевозить 16 боевых вертолетов, десятки танков и 700 солдат, на сумму 1,7 млрд. долл., несмотря на недавнюю агрессию России, включая аннексию Крымского полуострова в марте. Эта сделка вызвала осуждение со стороны союзников Франции, в том числе США и НАТО, которые утверждают, что продажа России военной техники и осуждение ее агрессии против Украины – это противоречивые действия.

Договор о продаже кораблей и другие сделки по поставке оружия показывают, насколько трудно Европе оказывать давление на Россию, даже учитывая то, что напряженность в отношениях между Западом и Россией никогда не была такой высокой со времен холодной войны.

Европейские лидеры стремятся защитить свои оборонные отрасли даже после введения санкций против российских чиновников, которые принимали участие в аннексии Крыма.

«Мы выполняем условия контракта в соответствии с правовыми нормами, потому что мы еще не перешли к другой фазе санкций», – сказал журналистам Президент Франции Франсуа Олланд в этом месяце. В случае ужесточения санкций, добавил он, Франция может приостановить отправку кораблей.

Обама недавно сказал: «Я выразил свои сомнения, и, думаю, не только я… Я считаю, что было бы целесообразнее сделать паузу».

Тем не менее, ни одна страна не предложила французам свою помощь, чтобы облегчить тот финансовый груз, который ляжет на их плечи, если они откажутся от договора. Это также свидетельствует о том, насколько Западу сложно объединиться, чтобы ответить на действия России в Украине, говорят аналитики.

Еще несколько лет назад российские военные почти не покупали оборудование, изготовленное за пределами бывшего советского блока. Даже сегодня Россия остается крупным экспортером оружия. Но после короткой войны России с Грузией в 2008 г. высшее военное руководство решило пересмотреть старые привычки. Хотя Россия в итоге победила в этом конфликте, было очевидно, что российские солдаты плохо снаряжены и неорганизованны, так как использовали оружие советских времен, которое их часто подводило. Именно поэтому российские лидеры решили обратиться к Западу, чтобы увеличить свои возможности.

«На высшем уровне они вдруг поняли, что российское оружие больше не соответствовало их ожиданиям», – сказал Питер Веземан, старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), который отслеживает поставки оружия. «Россияне начали покупать не только целые комплексы боевых средств, но и технологии», – сказал он.

Они нашли континент, который стремился заключать сделки. Мировой финансовый кризис 2008 г. и последующие экономические последствия заставили европейских лидеров отчаянно искать любую возможность для создания рабочих мест и увеличения экспорта.

Хотя точные данные окутаны тайной, и трудно их объединить, Франция стала самым крупным торговым партнером для России, говорят аналитики. Германия, Италия и Чехия в последние годы тоже продавали военную технику России, в том числе самолеты, бронетехнику и средства связи, согласно данным, собранным SIPRI.

С 2009 г. по 2010 г. сумма, на которую Россия закупила французскую военную технику, увеличилась втрое и продолжала расти, согласно отчетам французского правительства. А в 2011 г. Франция получила намного более важный заказ, благодаря которому было создано 1000 рабочих мест, – строительство кораблей типа Мисраль.

В этом месяце Президент России Владимир Путин заявил, что если Франция выполнит условия договора и доставит корабли в Россию, вскоре могут поступить и другие заказы. Для французского президента, который пытается поднять застойную экономику страны, это предложение может быть очень привлекательным.

«Если все будет так, как мы договаривались, мы не исключаем возможности делать заказы в дальнейшем, и не обязательно в сфере военного кораблестроения. Они могут касаться также и других секторов», – сказал Путин французским журналистам перед своей поездкой в Нормандию в этом месяце. «В целом наши отношения в этой области развиваются хорошо, и мы хотели бы и дальше укреплять их – в сфере авиации, судостроении и других отраслях».

Два корабля типа Мистраль дадут новые, более широкие возможности российскому флоту, считают аналитики. Первый корабль, «Владивосток», будет доставлен в Россию осенью.

«Мистраль несет в себе новую концепцию, новую философию морской войны», – сказал Александр Гольц, ведущий российский эксперт по вопросам обороны.

По данным SIPRI, Россия также приобрела 60 БТР у Италии, новые электронные приборы и системы радиосвязи для модернизации военных самолетов.

Немецкая компания Rheinmetall почти закончила строительство современного центра боевой подготовки в России, стоимостью 163 млн. долл., но в связи с аннексией Крыма в марте министр экономики Германии Зигмар Габриэль приостановил работы. Возобновится ли строительство, пока неясно.

«Экспорт европейской техники играл решающую роль в модернизации российской армии», – сказал Игорь Сутягин, русский военно-политический эксперт лондонского Королевского Объединённого института оборонных исследований.

«Довольно трудно построить любую современную систему без использования западных технологий», – сказал Сутягин. «Россия заинтересована в западной электронике, вычислительной технике и системах оперативного управления, – добавил он, – российская электроника по-прежнему отстает от западной, а она имеет очень большое значение».

Сутягин также считает, что системы связи, которые используются на кораблях типа Мистраль, могут быть особенно полезными для России, так как их можно изучить и воссоздать где-нибудь в другом месте.

Правительство Николя Саркози подписало сделку о продаже кораблей в 2011 г. Сейчас Франсуа Олланд продолжает это дело, не встретив практически никакой серьезной оппозиции в самой Франции.

«Это в первую очередь финансовый вопрос. Но от него также зависит и наша репутация», – сказал Этьен де Дюран, ведущий специалист в области безопасности Института международных отношений Франции. «Довольно трудно в сфере торговли оружием отменять любые сделки».