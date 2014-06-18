Министр обороны рассказал, когда будет возобновлен контроль на границе с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коваль сказал сегодня на брифинге.

«Мы ведем непрерывные бои, причем бои затяжные, ожесточенные, мы возобновляем положения и закрываем тем самым государственную границу от внешнего вмешательства», - сказал Коваль.

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Отвечая на вопрос, возможно ли урегулировать ситуацию на востоке Украины без введения военного положения, Коваль отметил, что верховный главнокомандующий, президент Украины Петр Порошенко обнародовал свой план мирного урегулирования.

«Вооруженные силы Украины являются частью этого плана, мы выполняем те задачи, которые определены президентом на СНБО», - сказал Коваль.

«Мы уверены, что у наших врагов хватит мужества и здравого смысла, так этот план будет воплощен в жизнь», - сказал Коваль.

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Как сообщал УНИАН, планом Порошенко по урегулированию ситуации на востоке Украины предусмотрено ужесточение контроля на украинско-российской границе, создание десятикилометровой буферной зоны на границе и отвод незаконных вооруженных формирований, освобождение всех незаконно захваченных административных зданий, возобновление работы местных органов власти и центральных телеканалов и радиостанций.

Также планом предусмотрено внесение изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти, проведении досрочных местных и парламентских выборов.