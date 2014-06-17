На Луганщине погибли 4 украинских военных - журналист

Четверо украинских военных убиты в поселке Металлист, который находится в Луганской области.

Читайте такжеНа Луганщине в результате обстрела дач ранены двое мужчин и женщина - СМИ

Об этом сообщает журналист "Громадське ТВ" Настя Станко в своем Twitter.

"4 убитых с нашей стороны в боях на Металлисте", - сообщает она.