На Луганщине погибли 4 украинских военных - журналист
20:53, 17 июня 2014Политика
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Во время АТО на Луганщине сегодня погибли четверо украинских силовиков.
REUTERS
Четверо украинских военных убиты в поселке Металлист, который находится в Луганской области.
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Об этом сообщает журналист "Громадське ТВ" Настя Станко в своем Twitter.
"4 убитых с нашей стороны в боях на Металлисте", - сообщает она.
Бій на Металісті триває вже 14 годин з 4 ранку. А артилерія лупила з 8 вечора.
— Nastya Stanko (@StankoNastya) 17 июня 2014
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