На Луганщине погибли 4 украинских военных - журналист

20:53, 17 июня 2014
Политика
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Во время АТО на Луганщине сегодня погибли четверо украинских силовиков.

REUTERS

Четверо украинских военных убиты в поселке Металлист, который находится в Луганской области.

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Об этом сообщает журналист "Громадське ТВ" Настя Станко в своем Twitter.

"4 убитых с нашей стороны в боях на Металлисте", - сообщает она.

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