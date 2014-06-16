Убийцы украинских военных будут наказаны - Турчинов
11:48, 16 июня 2014Политика
1 0
Завтрашнее заседание парламента планируется начать с обсуждения и принятия постановления о мерах по защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также противодействию военной агрессии России.
Турчинов заявил, что на террористов ждет пожизненное заключение / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Согласительном совете сказал председатель Верховной Рады Александр Турчинов.
Участники Согласительного совета минутой молчания почтили память 49 военнослужащих, которые погибли в сбитом террористами военно-транспортном самолете Ил-76 в Луганске, а также погибших в тот же день 5 украинских пограничников в Мариуполе.
Турчинов отметил, что все преступники должны быть наказаны, их ждет пожизненное заключение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter