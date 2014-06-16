Убийцы украинских военных будут наказаны - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Согласительном совете сказал председатель Верховной Рады Александр Турчинов.

Участники Согласительного совета минутой молчания почтили память 49 военнослужащих, которые погибли в сбитом террористами военно-транспортном самолете Ил-76 в Луганске, а также погибших в тот же день 5 украинских пограничников в Мариуполе.

Турчинов отметил, что все преступники должны быть наказаны, их ждет пожизненное заключение.