В Славянске и Краматорске "ДНР" насильно расселяет боевиков по квартирам мирных жителей

В Славянске, Краматорске и еще нескольких городах, находящихся под контролем донецких боевиков, местных жителей силой заставляют селить у себя бойцов «армии ДНР», сообщает 62.ua.

В минувшую субботу на ряде жилых домов появились объявления, подписанные так называемым «Штабом Вооруженных сил Донецкой Народной Республики». Как говорится в тексте объявления, людей просят «добровольно выделить место под размещение бойцов и командиров, обеспечить их всем необходимым, в том числе оргтехникой и телефонной связью».

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Как рассказала жительница Краматорска Ирина, в некоторых домах уже началось «подселение». «Почти все приезжие, не наши. Заставляют селить где по одному, где по три-четыре человека, смотря какая у кого жилплощадь и сколько там людей проживает. Говорят, мол, за вас воюем, пока вы по домам отсиживаетесь, надо помогать», - рассказывает женщина.

В то же время, как говорится в объявлении, «любые попытки силового сопротивления будут подавлены по законам военного времени».