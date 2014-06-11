На Донбассе не работают 10 больниц, в Славянске и Краматорске затруднена работа "скорых" - Минздрав

Работа скорой помощи в Славянске и Краматорске Донецкой области затруднена, десять больниц в Донецкой и Луганской областях на сегодняшний день не работают или работают не в полном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед заседанием Кабинета министров Украины сообщил министр здравоохранения Олег Мусий.

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"К величайшему сожалению, десять больниц на сегодняшний день не работают или работают не в полном режиме. Это Донецкая и Луганская области", - сказал он, уточнив, что всех больных и раненых из этих медучреждений вывезли.

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Относительно работы скорой помощи в этих регионах Мусий отметил, что на заправки в Славянске не завозят горючее. "Поэтому никак. Пока не будет стабилизирована ситуация и закончена антитеррористическая операция, я думаю, что проблемы такие будут существовать. Террористы, к величайшему сожалению, о медицине не беспокоятся вовсе. Более того, они захватывают даже здания, которые принадлежат (сфере) здравоохранению, больницы, в том числе и Донецкое территориальное медицинское объединение, один корпус захвачен ДНРовцами и террористами", - отметил Мусий, добавив, что эти проблемы есть в Краматорске и Славянске.