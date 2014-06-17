МИД выступает за введение санкций третьего уровня против России

МИД Украины высказывается за введение Евросоюзом и США против России санкций третьего уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“С нашей точки зрения, ждать от российской стороны уже нечего, она абсолютно четко дала понять, что не собирается прекращать заниматься такими вещами, и единственное, что могло бы повлиять на российскую сторону, с нашей точки зрения, - это более жесткие санкции, которые будут касаться секторальных аспектов”, - сказал Перебыйнис.

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По его словам, продолжение Россией ведения подрывной деятельности в отношении Украины и абсолютное отсутствие реакции на призывы международного содружества прекратить поставки боевиков, оружия и поддержку террористов свидетельствует о том, что Россия не собирается никоим образом способствовать деэскалации ситуации в Украине.

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Как сообщал УНИАН, Европейский Союз вслед за США ввел уже два этапа санкций против России, которая в марте присоединила к своему составу украинский Крым. Санкции, которые предусматривают визовые ограничения и замораживание активов, введены против нескольких десятков высокопоставленных чиновников, среди которых близкие друзья президента РФ Владимира Путина.

Западные государства заявляют, что готовы ввести третий этап экономических санкций, если Россия в дальнейшем будет поддерживать террористов, которые уже третий месяц воюют с украинскими силовиками, добиваясь отделения Донбасса от Украины и вхождения в состав России.

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16 июня помощник госсекретаря США по европейским делам Виктория Нуланд заявила, что США и ЕС намерены ввести санкции в отношении банковского, энергетического и оборонного секторов российской экономики из-за развития событий в Украине.