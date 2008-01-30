Пресс-секретарь Житомирского облсовета заявила о попытке захвата власти

Пресс-служба Житомирского облсовета заявляет о рейдерском захвате областного совета.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя Житомирского облсовета Вера РАЧКОВСКАЯ, которая подготовила и распространила в СМИ области официальное сообщение.

"Как известно, очередное заседание областного совета сегодня не состоялось, поскольку в зале зарегистрировалось 40 депутатов, в связи с чем председатель областного совета Ирина СИНЯВСКАЯ объявила перерыв на неопределенный срок", - сообщила В.РАЧКОВСКАЯ.

По ее словам, ранее "Киевский Апелляционный административный суд своим постановлением запретил руководству областного совета не допускать следующую по списку девятку депутатов от БЮТ к участию в работе сессионных заседаний, а Высший административный суд остановил постановление Киевского апелляционного суда, причем обжалованию последнее решение не подлежит".

При этом В.РАЧКОВСКАЯ уточнила, что после 14 часов "представители двух фракций БЮТ и «Нашей Украины» обнародовали исполнительное производство Печерского районного суда из неизвестного для областного совета дела, которое запрещает 9 "опальным" депутатам от БЮТ и пяти депутатам от ХДС принимать участие в сессионных заседаниях областного совета, а требование депутата областного совета от ХДС Ярослава ДОЛГИХ ознакомить его с постановлением Печерского суда не удовлетворили".

В.РАЧКОВСКАЯ сообщила, что "таким образом БЮТ и НУ осуществили попытку силового захвата власти в Житомирском областном совете, а руководство и депутаты этих двух фракций в облсовете проигнорировали целый ряд законов Украины, грубо игнорируя Конституцию государства".

В.РАЧКОВСКАЯ сказала, что эти две политические силы "завели в зал заседаний Житомирского областного совета несколько десятков сторонников и объявили это собрание "сессией областного совета", и стали принимать неправомерные решения". При этом представитель пресс-службы отметила то, что "в собрании, направленных на силовой захват сессионного зала, приняло участие 52 человека, из которых депутатские мандаты имеют только 38". По ее словам, подобные действия являются безусловным нарушением Уголовного кодекса Украины и за них организаторы будут нести ответственность в соответствии с законом.