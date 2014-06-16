В Крыму принудительно переквалифицируют приговоры украинским осужденным - глава ГПтС

Об этом заявил в эфире телеканала «112 Украина» глава Государственной пенитенциарной службы Украины Владимир Старенький, передает Крым.Реалии.

«Наказание в Крыму отбывают граждане Украины и отбывают наказание, которые определены судами Украины, именем Украины. Таких лиц в Крыму около 2 тыс. человек, два учреждения», – отметил он.

По его словам среди осужденных есть определенные лица, «которые хотят вернуться на украинскую территорию, которые не хотят принимать навязанное им гражданство России».

Читайте такжеВ Крыму ВИЧ-позитивные заключенные остались без лечения - Всеукраинская сеть ЛЖВОн утверждает, что на самом деле эти заключенные подпадают под действие закона «Об амнистии в 2014 году», но им об этом просто не сообщают.

Старенький добавил, что осужденным принудительно переквалифицируют приговоры, вынесенные именем Украины, в нарушение всех международных норм, под российский Уголовный кодекс.

«Мы провели совместное рабочее совещание с заместителем генерального прокурора, который ведает этими вопросами, с омбудсменом, с представителями Министерства иностранных дел. Выработан определенный механизм контактирования с этими осужденными, и я надеюсь, что в ближайшее время мы реализуем его», – сказал глава ГПтСУ.

8 апреля Верховная Рада приняла закон об амнистии в 2014 году. Законом предлагалось применить амнистию к лицам, в отношении которых были возбуждены уголовные дела, и они были осуждены в течение 2010-2014 годов за преступления, не связанные с насилием.