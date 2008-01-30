Тимошенко уже готова на коалицию с Януковичем

Премьер Юлия Тимошенко не исключает объединения с Партией регионов в одну коалицию.

Об этом Тимошенко сказала в интервью европейскому каналу "Евроньюс", расшифровка которого имеется в распоряжении "Украинской правды".

На вопрос, может ли такое произойти, чтобы в одну коалицию объединились Партия регионов и Блок Тимошенко, премьер-министр ответила: "Может, но на наших условиях".

"Наши условия – это внедрение 20 пунктов детенизации политики и экономики. Если Партия регионов на это готова – то welcome! Как говорят, добро пожаловать!", - сказала Тимошенко.

При этом она добавила, что "судя по действиям, которые Партия регионов совершала при власти, они к таким шагам не готовы".

"Поэтому мы с ними строим сотрудничество, но по европейским стандартам, как власть и оппозиция", - отметила Тимошенко.

"Мы первая власть в стране, которая дала оппозиции безграничные возможности контролировать каждый шаг власти, чтобы они через суд могли привлекать чиновников к ответственности", - сказала Тимошенко.

"Таких прав нет у оппозиции в большинстве стран мира. Мы видим функции Партии регионов в том, чтобы они нас тщательно контролировали. А мы будем открыты для контроля", - добавила Тимошенко.

Как известно, ранее Тимошенко категорически отрицала возможность создания коалиции с Партией регионов.

Украинская правда