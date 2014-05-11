В Донецке террористы уменьшили количество участков, чтобы создать видимость очередей - источник
18:44, 11 мая 2014Политика
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На псевдореферендуме самопровозглашенной Донецкой республики в Донецке функционирует в четыре раза меньше участков, чем обычно открывается на президентских, парламентских или местных выборах.
В Донецке уменьшили количество участков в четыре раза / REUTERS
Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на источник в местных органах власти.
"Соотношение участков на референдуме - один к четырем по сравнению с обычными выборами", - сказал источник.
Читайте такжеНа "референдуме" у террористов в Луганске проголосуют 400 тысяч "мертвых душ" - СМИПри этом собеседник агентства предположил, что это было сделано специально, чтобы искусственно создавались очереди и, соответсвенно, была картинка для СМИ.
Кроме того, он рассказал, что очереди на участках вызваны и тем, что у организаторов нет списков избирателей и запись голосующих производится вручную, что занимает гораздо больше времени, чем при голосовании на выборах.
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