Смена руководства в военной разведке Украины впервые прошла цивилизованно

29 января в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины состоялась официальная церемония передачи должности от прежнего начальника Александра ГАЛАКИ нынешнему руководителю ГУР МОУ Виктору ГВОЗДЮ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУР МОУ, «впервые за время существования военной разведки Украины передача должности новому начальнику ГУР состоялась цивилизованным путем».

По сообщению пресс-службы, на передачу должности был приглашен весь коллектив ГУР МОУ.

В.ГВОЗДЬ в своем выступлении поблагодарил А.ГАЛАКУ за ту работу, которую он проводил в течение последних пяти лет, и отметил, что военная разведка и в дальнейшем будет выполнять задачи, которые перед ней ставят Верховный Главнокомандующий ВСУ, министр обороны, Главнокомандующий ВСУ, и будет служить в интересах украинского народа.

В свою очередь, В.ГВОЗДЬ пожелал коллегам, сотрудникам и новому руководству успехов в дальнейшей работе в интересах национальной безопасности Украины.

Прежний начальник ГУР МОУ был награжден ценными подарками Министерства обороны Украины и ГУР МОУ.

Как сообщал УНИАН, 18 января на сайте Президента Украины был обнародован указ главы государства Виктора ЮЩЕНКО о назначении В.ГВОЗДЯ начальником Главного управления разведки Минобороны. До этого назначения В.ГВОЗДЬ работал в Секретариате Президента.

Перед этим глава государства освободил А.ГАЛАКУ от должности начальника Главного управления разведки Минобороны. А.ГАЛАКА занимал эту должность с 2003 года.