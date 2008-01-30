Ющенко рассказал бизнесменам, где сидит чёрт

Президент Виктор Ющенко заявляет, что налоговый кодекс может быть изменен до конца 2008 года.

Об этом Ющенко заявил во время форума "Власть и Бизнес - партнеры", который проходит в среду.

"Нашей взаимной договоренностью может быть то, что 2008 год – это последний год, когда мы работаем в действующем налоговом кодексе", - заявил Ющенко.

"Нам надо договориться, что в 2008 году мы в диалоге между бизнесом и политиками выписали тот вариант налогового кодекса, который можно провести в парламенте", - прибавил он.

Он также отметил, что для этого есть политическая воля. "Черт сидит только в мелочах. Я бы хотел, чтобы эти мелочи на форуме мы ликвидировали", - прибавил он.

Ющенко также подчеркнул, что тестовым показателем для налоговой службы является политика в области возмещения НДС.

Он подчеркнул, что по этому вопросу готовится заседание Совета Нацбезопасности. "Мы найдем компромиссы, которые надо сделать через законодательство и урегулируем этот вопрос", - отметил Ющенко.

Президент привел статистику относительно возмещения НДС в 2007 году. Так, на Донетчине возмещено 96,3% от суммы, которая подлежала возмещению, в Запорожской – 94%. Вместе с тем для Киевской области этот показатель составил 50%, для Полтавщины – 52%.

"О какой экономике можно в этой стране говорить? О каком запасе можно говорить, когда государство не выполняет своей фундаментальной миссии, суммы, которые подлежат возвращению, как долги из бюджета, она должна возвратить. Равно как и требовать, чтобы долги в бюджет были заплачены", - сказал он.

"Это одна из проблем, где власть должна радикально изменить свое поведение", - подчеркнул Ющенко.

"Я хочу, чтобы мы исходили из того, что мы берем на себя полную гарантию по возмещению просроченных сумм. Это тяжело сделать в некалендарный период... не ущемляя бюджет", - отметил он.

Ющенко также предложил дифференциацию к налогоплательщикам: "плательщики, которые сотрудничают с государством, получат более упрощенную процедуру отношений, в том числе по возмещению, а тех, которые не научились честно жить, проверять их каждый день".

Украинская правда