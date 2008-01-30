Ющенко рассказал бизнесменам, где сидит чёрт
На СНБО Президент поищет компромиссы
Президент Виктор Ющенко заявляет, что налоговый кодекс может быть изменен до конца 2008 года.
Об этом Ющенко заявил во время форума "Власть и Бизнес - партнеры", который проходит в среду.
"Нашей взаимной договоренностью может быть то, что 2008 год – это последний год, когда мы работаем в действующем налоговом кодексе", - заявил Ющенко.
"Нам надо договориться, что в 2008 году мы в диалоге между бизнесом и политиками выписали тот вариант налогового кодекса, который можно провести в парламенте", - прибавил он.
Он также отметил, что для этого есть политическая воля. "Черт сидит только в мелочах. Я бы хотел, чтобы эти мелочи на форуме мы ликвидировали", - прибавил он.
Ющенко также подчеркнул, что тестовым показателем для налоговой службы является политика в области возмещения НДС.
Он подчеркнул, что по этому вопросу готовится заседание Совета Нацбезопасности. "Мы найдем компромиссы, которые надо сделать через законодательство и урегулируем этот вопрос", - отметил Ющенко.
Президент привел статистику относительно возмещения НДС в 2007 году. Так, на Донетчине возмещено 96,3% от суммы, которая подлежала возмещению, в Запорожской – 94%. Вместе с тем для Киевской области этот показатель составил 50%, для Полтавщины – 52%.
"О какой экономике можно в этой стране говорить? О каком запасе можно говорить, когда государство не выполняет своей фундаментальной миссии, суммы, которые подлежат возвращению, как долги из бюджета, она должна возвратить. Равно как и требовать, чтобы долги в бюджет были заплачены", - сказал он.
"Это одна из проблем, где власть должна радикально изменить свое поведение", - подчеркнул Ющенко.
"Я хочу, чтобы мы исходили из того, что мы берем на себя полную гарантию по возмещению просроченных сумм. Это тяжело сделать в некалендарный период... не ущемляя бюджет", - отметил он.
Ющенко также предложил дифференциацию к налогоплательщикам: "плательщики, которые сотрудничают с государством, получат более упрощенную процедуру отношений, в том числе по возмещению, а тех, которые не научились честно жить, проверять их каждый день".