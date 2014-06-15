Расмуссен: Россия рассматривает НАТО как противника

Об этом в интервью газете El Pais рассказал генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен. "Следует признать тот факт, что Россия рассматривает нас в качестве противника", - отметил генсек, передает ТСН.ua.

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Он добавил, что позиция России заставляет НАТО принять долгосрочные меры для защиты союзников в Европе. Он уточнил, что у Альянса нет планов разместить свои войска на территории Украины. Но он добавил, что блок собирается помочь Украине реформировать свой оборонный сектор.

Окончательный пакет помощи Киеву НАТО утвердит в конце этого месяца.