Расмуссен: Россия рассматривает НАТО как противника
17:48, 15 июня 2014Политика
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НАТО разрабатывает ряд мер, которые касаются военной помощи Украине в то время, как Россия рассматривает Альянс как противника.
фото REUTERS
Об этом в интервью газете El Pais рассказал генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен. "Следует признать тот факт, что Россия рассматривает нас в качестве противника", - отметил генсек, передает ТСН.ua.
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Он добавил, что позиция России заставляет НАТО принять долгосрочные меры для защиты союзников в Европе. Он уточнил, что у Альянса нет планов разместить свои войска на территории Украины. Но он добавил, что блок собирается помочь Украине реформировать свой оборонный сектор.
Окончательный пакет помощи Киеву НАТО утвердит в конце этого месяца.
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