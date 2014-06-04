НАТО обещает поддержку Украине в реформировании оборонного сектора

Андерс Фог Расмуссен отметил, что Альянс приветствует результаты Президентских выборов в Украине и усилия, направленные на разрешение кризиса, поддерживает процесс демократических преобразований, начатый в нашем государстве.

- НАТО будет оставаться надежным партнером и будет поддерживать Украину в дальнейшей трансформации ее оборонного и сектора безопасности, - отметил Андерс Фог Расмуссен, отметив, что Альянс очень ценит участие украинских военных в операциях и в Силах реагирования НАТО.

Читайте такжеВ центре АТО рассказали об уничтожении террористов и поддержку местного населенияИсполняющий обязанности Министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль кратко проинформировал собеседника о внутриполитической ситуаци в Украине, а также относительно шагов руководства страны и Министерства обороны, направленных на нормализацию ситуации и обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины в проблемных регионах Украины.

- Украинские военные с честью выполняют задания, направленные на ликвидацию вооруженных формирований террористов, которые осуществляют акты вооруженной агрессии в восточных и южных областях Украины. В то же время, текущий конфликт не может быть решен исключительно военными средствами, и поэтому мы приветствуем усилия международного сообщества и НАТО, направленные на его урегулирование, - подчеркнул глава отечественного оборонного ведомства.

Министры обороны стран НАТО приветствовали результаты президентских выборов в Украине и подчеркнули преданность всесторонней поддержке усилий новой украинской власти по стабилизации ситуации в Украине и скорейшего преодоления кризиса, а также расширении взаимодействия с оборонными и структурами безопасности Украины для помощи в реализации амбициозных задач, их развития и дальнейшей трансформации. Они обратили внимание на то, что реализация этих задач будет осуществляться как в рамках НАТО, так и на двустороннем уровне.

После участия в заседании Комиссии Украина - НАТО исполняющий обязанности Министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль провел двусторонние встречи с Министром обороны США Чаком Хейгелом, Министром обороны Великобритании Филиппом Хаммондом, Министром обороны Польши Томашем Семоняком и Министром обороны Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Главы оборонных ведомств обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества, реализации совместных проектов, урегулирование кризиса в Украине, определили направления сотрудничества на ближайшую перспективу.