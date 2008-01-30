Яценюк хочет поэкспериментировать с Крымом

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает начать в Крыму экономический эксперимент по введению налога на недвижимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня в Симферополе.

По словам главы украинского парламента, было бы целесообразно начать в Крыму эксперимент по имплементации налога на недвижимость, поскольку это дало бы доход полуострову. «Это бы сформировало серьезную доходную базу для Автономной Республики Крым», - отметил глава ВР Украины. По словам А.ЯЦЕНЮКА, проведение такого эксперимента - это определенное бремя ответственности, но «мы готовы эту идею поддержать».